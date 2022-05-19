İtalya Başbakanı Draghi: "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım" - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi: "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım"

19.05.2022 13:00
İtalya Başbakanı Draghi: "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağını söyledi.

Draghi, parlamentonun üst kanadı Senatoda Ukrayna savaşı, uluslararası gelişmeler ve temaslarına ilişkin parlamenterlere bilgi verdi.

Ukrayna savaşının 85. gününe girdiğini belirten Draghi, Rusya'nın kısa sürede Ukrayna'nın büyük bölümünü ele geçirme ümidinin Ukraynalıların direnişine çarptığını aktardı.

İnsani krizin kötüleşmesini önlemek için bir an önce ateşkese varılması gerektiğini dile getiren Draghi, "İtalya, her türlü arabuluculuk için Avrupalı ortaklar ve müttefikleriyle birlikte hareket edecek ancak barışın nasıl olacağına Ukrayna karar verecek, Ukrayna'sız bir barış kabul edilemez." dedi.

İtalya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirvenin 10 yıldır yapılamadığını hatırlatan Draghi, "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu görüşmede çatışma bağlamındaki diplomatik ve müzakere perspektiflerini ve İtalya ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullandı.

Draghi, bugün Ukrayna'da diyalog girişiminden söz edilebiliyorsa bunun nedeninin Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı, "Rus işgalinin insan hayatı üzerindeki sonuçları korkunç. Geçen hafta Kiev'de de toplu mezarlar bulundu. İtalya, savaş suçlarının soruşturulması için destek önerdi." dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın dünya çapında iki önemli tahıl ihracatçısı olduğunu ve pek çok ülkenin, bu iki ülkeye bağımlı olduğunu belirterek, "Gıda fiyat endeksi yükseldi ve mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle gıda krizi riskinin arttığı Afrika ve Orta Doğu'da yıkıcı etki yaratma durumu söz konusu." yorumunu yaptı.

Başbakan Draghi, hükümetin tahminlerine göre 2024'ün ikinci yarısından itibaren Rus gazına bağımlı olmayacaklarını ifade ederek, yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki bürokratik sınırları ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmak için kararlılıklarının en üst seviyede olduğunu anlattı.

Bu arada Draghi, NATO'nun doğu kanadındaki eylemlerini yoğunlaştırdığını dile getirerek, halihazırda bölgede 2 bin 500 İtalyan askeri varlığına ek olarak Macaristan ve Bulgaristan'a 1000 asker daha göndereceklerini, Slovakya'ya hava savunma sistemi yollamayı değerlendirdiklerini dile getirdi.

İtalya Başbakanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini yineledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Ankara, İtalya, Güncel, Son Dakika

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