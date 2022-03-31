İtalya Başbakanı Draghi: "Türkiye ile ilişkiler çok daha iyi" - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi: "Türkiye ile ilişkiler çok daha iyi"

31.03.2022 19:57
İtalya Başbakanı Draghi: "Türkiye ile ilişkiler çok daha iyi"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Türkiye'ni barış müzakerelerindeki rolünü değerlendirerek, "Genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle çok daha iyileşti ancak yine de yapılacak çok şey var" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Türkiye'ni barış müzakerelerindeki rolünü değerlendirerek, "Genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle çok daha iyileşti ancak yine de yapılacak çok şey var" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya'nın başkenti Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve Türkiye'ni barış müzakerelerindeki rolünü değerlendirdi. Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Savaş başladığından bu yana Putin ile görüşememiştik. Geçici de olsa ne zaman ateşkes olur diye sordum ama Başkan Putin şartların olgunlaşmadığını söyledi. Ancak bugün Mariupol'de insani yardım koridoru haberi geldi" dedi.

"RUBLE İLE ÖDEME YAPILMASI KABUL EDİLMEZ"

Putin'in henüz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olmadığını ifade eden Draghi, Putin'in doğal gaz ödemelerinin ruble ile yapılaması isteğini hakkında ise, "Ruble ile ödeme yapılması kabul edilmez çünkü anlaşmalar euro ve dolar bazında yapıldı. Tabii ki ticaretin bir para biriminde yapılması, daha çok talep görmesi nedeniyle söz konusu para birimini güçlendirir" dedi.

"TÜM ÜLKELER, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIR"

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ilişkilerinde üstlendiği role ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Draghi, "Türkiye, jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde, barışla sonuçlanabilecek bir müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynuyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır. Bu bağlamda İtalya, Türkiye ve Fransa'nın bir araya gelmesi konusunda mutabakata vardık" dedi.

Üç ülkenin ne zaman görüşeceğinin belirlenmediğini ve tarihin gelecek haftalarda netleşmesi gerektiğini ifade eden Draghi, Türkiye ile ilişkiler hakkında, "Genel anlamda ilişkiler, gerçekleştirilen bazı eylemlerin de etkisiyle çok daha iyileşti ancak yine de yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

Draghi, İtalya'nın Ukrayna'da garantör olarak rolü hakkında ise, "Bu garantilerin tam içeriği tanımlamak için henüz çok erken, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonucuna bağlı. Bunlar, müzakere edilen maddelerin uygulanmasını sağlayan garantiler olacak. Olumlu yönü, İtalya'nın Ukrayna ve Rusya'dan garantör olarak istenmesidir" dedi.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

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Türkiye, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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