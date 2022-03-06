İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

06.03.2022 21:44
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin telefon görüşmesinde Zelenskiy'e, İtalya'nın dayanışmasını dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Draghi, Rusya'nın sivillere ve nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınadı. İtalya'nın, Ukrayna'ya destek ve yardım sağlama konusundaki istekliliğini teyit ederken, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin parçası olmasını desteklediğini yineledi. Başkan Zelenskiy de Başbakan Draghi'ye ve İtalya'ya yakınlığından ötürü teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy de Draghi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Başbakan Draghi ile saldırganlıkla mücadele süreci ele alındı. Rusya'nın sivillere yönelik suçları ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Ukrayna'ya destek konusu görüşüldü ve AB'ye üyelik başvurumuzun değerlendirilmesi istenildi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, başkent Roma ve diğer kentlerinde hafta sonu boyunca Ukrayna için çok sayıda destek mitingi düzenlendi.

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Mario Draghi, Başbakan, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika


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