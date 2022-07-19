İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

19.07.2022 21:46
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Draghi ve Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştaki son durumu görüştü.

Draghi, İtalyan hükümetinin Ukrayna ile tam desteğini ve dayanışmasını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İtalyan halkına kapsamlı desteği ve dayanışması için teşekkür ederek, "Başbakan Draghi'nin, Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği için 'aday ülke' statüsü verilmesine yönelik önemli kişisel katkısı da not edildi." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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