İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

11.10.2022 15:46
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü G7 Zirvesi ışığında Draghi ile Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları başta olmak üzere sahadaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Rusya'nın son füze saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Başbakan Draghi, Rusya'nın sorumluluklarını daha da ağırlaştıran bu vahşi saldırıları kınadı ve İtalya'nın Ukrayna halkına ve makamlarına olan yakınlığını teyit etti.

"Füze terörünün sonuçlarına dair bilgi verdim"

Zelenskiy de Draghi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştüm. Rusya'nın gerçekleştirdiği füze terörünün sonuçlarına dair bilgi verdim. Tutarlı ve güçlü desteği için kendisine teşekkür ettim. G7 Zirvesi de dahil olmak üzere önemli uluslararası etkinlikler öncesinde pozisyonlarımızı koordine ettik."

YORUMLAR
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Zelenski, Kiev'in bombardımana tutulması sonrası konuştu: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız Zelenski, Kiev'in bombardımana tutulması sonrası konuştu: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti Zelenskiy, Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu belirtti
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

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