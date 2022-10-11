İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü G7 Zirvesi ışığında Draghi ile Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları başta olmak üzere sahadaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Rusya'nın son füze saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Başbakan Draghi, Rusya'nın sorumluluklarını daha da ağırlaştıran bu vahşi saldırıları kınadı ve İtalya'nın Ukrayna halkına ve makamlarına olan yakınlığını teyit etti.

"Füze terörünün sonuçlarına dair bilgi verdim"

Zelenskiy de Draghi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştüm. Rusya'nın gerçekleştirdiği füze terörünün sonuçlarına dair bilgi verdim. Tutarlı ve güçlü desteği için kendisine teşekkür ettim. G7 Zirvesi de dahil olmak üzere önemli uluslararası etkinlikler öncesinde pozisyonlarımızı koordine ettik."