İtalya Başbakanı Draghi'ye görevde kalması için farklı kesimlerden çağrılar yapılıyor

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi için belediye başkanlarından din adamlarına ve spor camiasına kadar pek çok kesimden çağrılar yapıldı.

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan ve bunun üzerine Başbakan Draghi'nin istifasını vermesiyle derinleşen hükümet krizinde, gözler Draghi'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın talebi doğrultusunda parlamentoda yapacağı konuşmalara çevrildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Draghi, yarın ilk olarak parlamentonun üst kanadı Senatoya hitap ederek, siyasi kriz hakkında bilgi verecek ve ardından Senato Genel Kurulu'nda hükümeti için güvenoyu arayacak.

Draghi, perşembe günü de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde kriz hakkında bilgi verip, güvenoyu arayacak.

Başbakan olarak devam etmesini isteyenlerin sayısı artıyor

Draghi hükümetinin geleceği açısından kritik saatlere girilirken, 74 yaşındaki teknokrat liderin, savaş ve Kovid-19 salgını gibi zorluklarla yüzleşilen bu süreçte, Başbakan olarak devam etmesini isteyenlerin sayısı da artıyor.

Başbakan Draghi'nin bu görevde kalmaya ikna için şu ana kadar yaklaşık 1600 belediye başkanı desteğini açıklarken, sanayiciler, profesörler, İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) ile İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, Draghi'nin devam etmesinden yana olduklarını ortaya koydu.

Ülkede, dün de bazı kentlerde Draghi'ye "görevde kalması yönünde" çağrı yapan gösteriler düzenlenmişti.

Krize dair bazı senaryolar

Yarın ve perşembe günkü oylamalar öncesinde basında krize dair bazı senaryolar öne çıkıyor.

Draghi hükümetinin, mevcut parlamento aritmetiğinde M5S'nin desteği olmadan güvenoyu alabileceği ve Draghi'nin bu şekilde yoluna devam edebileceği ya da Draghi'nin güvenoyu almasına rağmen istifa kararının arkasında duracağı ve dolayısıyla hükümetin dağılabileceği belirtiliyor.

Başbakan Draghi'nin parlamentoda güvenoyu almasına rağmen istifa kararında diretmesi halinde Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshederek normalde 2023'ün ilk aylarında yapılması gereken genel seçimleri sonbahara çekebileceği dile getirilen bir diğer senaryo olarak dikkati çekiyor.

Siyasi partiler güven oylaması öncesi pozisyonlarını belirliyor

Draghi hükümetini oluşturan unsurlardan olan merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta, bu sabah Başbakan Draghi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Draghi'nin devam etmesinden yana olan PD lideri Letta'nın bu görüşünü Başbakan'a aktardığı basına yansıdı.

Letta ile Draghi'nin özel görüşmesi, koalisyonun diğer sağ ortakları Forza Italia ve Lig'in tepkisini çekti. Başbakan Draghi'nin hükümette M5S olmadan yoluna devam etmesini isteyen bu iki parti de Draghi'den benzer şekilde görüşme talep etti.

Hükümet krizini başlatan M5S'de Meclis Grup Başkanvekili Davide Crippa ise yarın Draghi'yi dinleyeceklerini ve kendisine ilettikleri 9 maddelik talep listesine dair bir açılım görmeleri halinde başbakanı destekleyeceklerini söyledi.

Kamuoyu yoklamalarında birinci sırada çıkan ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise sosyal medyadaki hesaplarından, solun kendisinin iktidara gelmesinden çekindiği için basınla bir olup "Draghi'ye kal" çağrısı yaptığını yazdı.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.

Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.