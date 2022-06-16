İtalya Başbakanı Draghi: "Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı" - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi: "Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı"

16.06.2022 21:32
İtalya Başbakanı Draghi: "Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin kendilerinden yeni silah talebi olmadığını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin kendilerinden yeni silah talebi olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün Kiev'i ziyaret eden Draghi, İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Draghi, Zelenskiy ile görüşmelerine ilişkin, "Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı. Durumun nasıl olduğunu aktardı ki kritik bir hal alıyor. Sovyetlerden kalma silahların mühimmatları bitiyor. Yeni silahların kullanımı için ise talim gerekiyor. Bazı NATO üyeleri, bu eğitimi veriyor ama bunun için zaman gerekiyor." dedi.

Draghi, Rusya'nın İtalya ve Almanya'ya yönelik gaz akışında kesintiye gitmesine ilişkin, "Bunun teknik nedenlerden olduğu, yaptırımlar nedeniyle gelmeyen, teknik aksamalardan ötürü olduğu söylendi ama Almanya gibi biz de bunun yalan olduğuna inanıyoruz. Tahılda olduğu gibi gaz da siyasi maksatla kullanılıyor." yorumunu yaptı.

İtalya Başbakanı, gaz stoklarının yüzde 52 seviyesine kadar ulaştığı, bu sayede kış için sakin olduklarını belirtti.

Draghi, şu an barış görüşmeleri için herhangi bir marj olmadığını ancak mevcut durumun, bir ay öncesine göre son haftalarda değişiklik gösterdiğini, diğer ülkelerin de bu sürece yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Mario Draghi, Almanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi: 'Zelenskiy'nin bizden yeni silah talebi olmadı' - Son Dakika

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