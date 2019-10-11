İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye’nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye'nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.
Giuseppe Conte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu derhal sonlandırması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:21
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı