Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez
Son Dakika Dünya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye’nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye'nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.


Giuseppe Conte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu derhal sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:48:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]