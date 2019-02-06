Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil Uluslararası Hava Limanında resmi törenle karşılandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti, System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil Uluslararası Hava Limanında resmi törenle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: AA

İtalya, Erbil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi

Son Dakika! Bingöl'de Şiddetli Deprem İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]