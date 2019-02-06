İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil Uluslararası Hava Limanında resmi törenle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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