İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti (2)
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:08 Kaynak: AA
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