Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti (2)

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti (2)

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti (2), System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:08 Kaynak: AA

İtalya, Erbil, Güncel
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