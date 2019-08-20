İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:02 Kaynak: AA
Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
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