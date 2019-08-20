İtalya Başbakanı Guiseppe Conte istifa edeceğini açıkladı
1 saat önce
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, İtalyan Senatosu'nda istifa edeceğini açıkladı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
Başbakanı Guiseppe Conte, İtalyan Senatosu'nda istifa edeceğini açıkladı.
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, İtalyan Senatosu'nda yaptığı açıklamada istifa edeceğini söyledi. Conte'nin bu istifa kararı, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin güven oylaması istemesinden 12 gün sonra gerçekleşti.
Conte istifasını açıklamadan önce, Salvini'nin kararının 'ülke ve ekonomisi üzerinde önemli sonuçları olduğunu' söyledi.
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