Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi - Son Dakika

Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

37 dakika önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat verdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Conte, ayrıca yetkililerin üretim ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarını askıya almak zorunda olduğunu kaydetti.

"TEDBİRLER DAHA FAZLA SIKILAŞTIRILMAYACAK"

İtalya Başbakanı, ülkede Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesine rağmen tedbirlerin daha da sıkılaştırılmayacağını taahhüt etti. Conte, daha önce salgın nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar euroluk kaynak açıklamıştı.

İTALYA'DA ÖL SAYISI 827'YE YÜKSELDİ

İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina uygulanmaya başlanmasının ardından ölü ve hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462'ye yükseldi. Vakaların 1045'i tedavi edilirken 1028 vakanın durumu ise kritik olarak açıklandı.

Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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