İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin maaş almadan çalıştığı açıklandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin bu görev için herhangi bir ücret almadığı açıklandı.

Hükümetin internet sitesinde yayımlanan "şeffaf yönetim" belgesinde, "Mario Draghi, bu görevle bağlantılı olarak herhangi bir ücret almadığını beyan eder" deniliyor.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalya'da bir önceki koalisyon hükümetinin çökmesi üzerine geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Parlamento üyesi olmayan Draghi'nin kısmen teknokratlar kısmen de siyasetçilerden oluşan geniş çaplı koalisyon hükümeti 13 Şubat'ta göreve başlamıştı.

Hükümetin şeffaflık beyanına göre 73 yaşındaki Mario Draghi geçen yıl yaklaşık 581 bin Euro gelir beyan etti.

Draghi'nin mal varlığı da kimisi ortaklı 10 gayrimenkul ve 6 arsa olarak açıklandı.

Eski başbakan Conte maaşını azaltmıştı

İtalyan basınına göre eski başbakan Giuseppe Conte de yıllık 114 bin Euro'luk başbakan maaşında kesinti yaparak 91 bin Euro maaş almıştı. Conte'nin 2018'de başbakanlığa geldiğindeki yıllık geliri ise 1,2 milyon Euro civarındaydı.

Conte'nin Jaguar marka otomobili de beyanları arasında yer alıyordu.

Mario Draghi'nin ise üzerine kayıtlı bir otomobili görünmüyor.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore'ye göre, bir başbakanın yıllık geliri açısından rekor ise İtalya'nın eski başbaklanlarından Silvio Berlusconi'ye ait.

Gazetenin "erişilmez" diye tanımladığı Berlusconi'nin en yüksek gelir beyanı, 2006'da yıllık 139 milyon Euro'nun üzerindydi.