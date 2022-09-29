İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak - Son Dakika
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İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

29.09.2022 14:19
İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın Donbas, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumların sonucunu tanımayacaklarına dair Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güvence verdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın Donbas, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumların sonucunu tanımayacaklarına dair Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güvence verdi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, sahadaki son gelişmeler ve Rusya Federasyonu'nun işgal ettiği Donbas, Kherson ve Zaporijya'daki yasa dışı referandumlar ele alındı. Başbakan Draghi, İtalya'nın bu referandumların sonuçlarını tanımayacağına dair güvence verdi ve İtalyan hükümetinin Ukrayna halkına ve yetkili makamlarına her alandaki desteğinin süreceğini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın başbakanı olması muhtemel Giorgia Meloni'ye bir tebrik de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, İtalyanca Twitter iletisinde, Meloni'yi seçim başarısından ötürü tebrik ederken, "İtalya'nın Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiği desteği takdir ediyoruz ve yeni İtalyan hükümetiyle verimli iş birliğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin bu tweetine, Meloni de "Sevgili Zelenskiy, Ukrayna halkının özgürlük mücadelesine yönelik sadık desteğimize güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Güçlü ol ve inancını koru." ifadeleriyle yanıt verdi.

Giorgia Meloni ve lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetine dahil olmak yerine muhalefette kalmış ancak Draghi hükümetinin, Ukrayna'ya silah da dahil olmak üzere yardım kararnamelerine parlamentoda destek vermişti.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Kherson, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak - Son Dakika

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