Draghi'nin görüşmede, İtalyan hükümetinin, Ukrayna halkı ve makamlarına her alanda devam eden desteğini teyit ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.