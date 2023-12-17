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İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni, aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği ''Atreju'' sonrası İslam'la ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Meloni açıklamasında, İslam kültürünün Avrupa'da yeri olmadığını söyleyerek ''İslam kültürü ile medeniyetimizin değer ve hakları arasında bir uyum sorunu olduğuna inanıyorum.'' dedi.

17.12.2023 - 19:57,  Güncelleme: 20:07
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Aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İslam'a ilişkin skandal açıklamalara imza attı. İslam'ın Avrupa'da yeri olmadığını söyleyen İtalyan Başbakan, "İslam kültürü ile medeniyetimizin değer ve hakları arasında bir uyum sorunu olduğuna inanıyorum." dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) geleneksel siyaset festivali etkinliği "Atreju" sonrası İslam'la ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"İSLAM KÜLTÜRÜ İLE MEDENİYETİMİZ ARASINDA UYUM SORUNU VAR"

Meloni, "İslam kültürü ile medeniyetimizin değer ve hakları arasında uyum sorunu olduğuna inanıyorum. İtalya'daki İslami kültür merkezleri, şeriatın yürürlükte olduğu Suudi Arabistan tarafından finanse ediliyor. Avrupa'da medeniyetimizin değerlerinden çok uzak bir İslamlaşma süreci yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Değerlerimizden uzak, Avrupa'da İslam'a yer yok
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

RISHI SUNAK'TAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Meloni, festivalde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda konuşan Sunak ise Avrupa'ya yönelik mülteci akınlarına ilişkin, "Bu sorunu çözemezsek sayılar daha da artacak. Bu, ülkelerimizi ve aslında yardımımıza en çok ihtiyacı olanlara yardım etme kapasitemizi aşacak." deyip "Eğer bu, yasalarımızı güncellememizi gerektiriyorsa ve sığınmayla ilgili savaş sonrası çerçevelerin değiştirilmesi için uluslararası bir görüşmeye öncülük edersek, bunu yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Sunak ayrıca, mülteci tehdidinin Avrupa'nın bazı kısımlarını etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunarak "Bazı düşmanlarımız kasıtlı olarak toplumlarımızı istikrarsızlaştırmaya çalışmak için bu insanları kıyılarımıza sürüyor." demişti.

İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Değerlerimizden uzak, Avrupa'da İslam'a yer yok
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

FESTİVALE ELON MUSK DA KATILDI

Toplantıya ayrıca SpaceX, Tesla ve X firmalarının sahibi iş insanı Elon Musk da katılmıştı. Konuşma yapacağı platforma küçük oğluyla gelen Musk, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini belirterek "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu." ifadesini kullanmıştı.

"ÇOÇUK YAPIN"

Göçün, bu demografik düşüşün önüne geçip geçemeyeceği sorusuna Musk, "Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun." yanıtını vermişti.

İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Değerlerimizden uzak, Avrupa'da İslam'a yer yok

ATREJU FESTİVALİ

Atreju, İtalya'da sağın siyasi gösterisi olarak da bilinen bir gençlik festivalidir. 1998 yılından bu yana her sene, genellikle de eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmektedir.

İtalya Başbakanı Meloni, İslam\'a olan kinini kustu: Avrupa\'da yeri yok
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Diplomasi
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Son Dakika Diplomasi İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok - Son Dakika


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