İtalya Başbakanından, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın korumasına veda - Son Dakika

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İtalya Başbakanından, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın korumasına veda
6 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hafta sonu yeni tip koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın koruması Giorgio Guastamacchia anısına başbakanlık çalışanlarıyla birlikte Cihigi sarayının avlusunda saygı duruşunda bulundu.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hafta sonu yeni tip koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın koruması Giorgio Guastamacchia anısına başbakanlık çalışanlarıyla birlikte Cihigi sarayının avlusunda saygı duruşunda bulundu. Başbakan Conte anma görüntülerini "Hoşçakal Giorgio" yazarak şahsi Twitter hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:42 Kaynak: AA
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