İtalya basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile ilgilendiğini yazdı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi geniş yankı uyandıran Vedat Muriç beklentileri veremedi. İtalyanlara göre, Kosovalı futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönebilir.

GOLCÜ SORUNUNU ÇÖZECEK

Football Italia'nın haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Fenerbahçe forması giyebilir. Haberde Samatta, Cisse ve Mame Thiam'ın forvette yeterli katkıyı sağlayamadığı için sarı lacivertlilerin Muriçi'ye yöneldiği yazıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya 18.5 milyon euroya transfer olan Vedat Muriçi, Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi. Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.