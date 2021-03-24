İtalya basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile ilgilendiğini yazdı
24.03.2021 23:22
Sezon başında Fenerbahçe'den 18,5 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç büyük hayal kırıklığı yarattı. İtalya basını, Muriç'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve tekrardan sarı-lacivertli formayı giyebileceğini yazdı. Haberde hücum hattından yeterli verimi alamayan Fenerbahçe'nin bu sorunu Muriç'le gidermek istediği belirtildi.
Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi geniş yankı uyandıran Vedat Muriç beklentileri veremedi. İtalyanlara göre, Kosovalı futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönebilir.
GOLCÜ SORUNUNU ÇÖZECEK
Football Italia'nın haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Fenerbahçe forması giyebilir. Haberde Samatta, Cisse ve Mame Thiam'ın forvette yeterli katkıyı sağlayamadığı için sarı lacivertlilerin Muriçi'ye yöneldiği yazıldı.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya 18.5 milyon euroya transfer olan Vedat Muriçi, Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 2 gol atabildi. Kosovalı futbolcu son olarak ligde oynanan Udinese maçında gösterdiği kötü performansla sosyal medyada taraftarın tepkisini çekmişti.
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