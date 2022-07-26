Bazı turistler ise alışveriş için limandan ayrıldı.

İzmir Limanı'na gelen "Costa Venezia"da, çoğunluğu İtalya, İspanya ve Almanya 'dan turistler olmak üzere 1704 yolcu ve 1011 mürettebat bulunuyor.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.