İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

26.07.2022 15:53
İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı kruvaziyer, 1704 yolcusuyla İzmir'e geldi.

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı kruvaziyer, 1704 yolcusuyla İzmir'e geldi.

İzmir Limanı'na gelen "Costa Venezia"da, çoğunluğu İtalya, İspanya ve Almanya'dan turistler olmak üzere 1704 yolcu ve 1011 mürettebat bulunuyor.

Gemiden çıkış yapan turistlerin bazıları Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Çeşme- Alaçatı bölgesine gitmek için tur otobüslerine bindi.

Bazı turistler ise alışveriş için limandan ayrıldı.

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Kaynak: AA

İspanya, Almanya, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya bayraklı kruvaziyer 1704 yolcusuyla İzmir Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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