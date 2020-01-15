İtalya, Berlin Konferansı'ndan sonuç bekliyor - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın, birleşik ve egemen bir Libya'dan yana olduğunu, Libya krizine çözüm bulmak için pazar günü düzenlenecek Berlin Konferansı'ndan, çözüme yönelik sonuç beklediklerini söyledi.



Bakan Di Maio, bölgesel gelişmelere ilişkin Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Akdeniz'in, Libya'dan Suriye, Irak, Yemen ve İran'a uzanan bölgenin türbülans içinde olduğunu belirtti.

Bölgedeki yaygın istikrarsızlığın, ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarları da etkilediğini kaydeden Di Maio, "İtalya olarak bir ve bütün şekilde sahaya etkili bir politika koyabiliriz. Akdeniz'de kısa yoldan askeri çözümler, sürdürülebilir çözümler üretmez." dedi.

Di Maio, ülkesinin Libya'ya ilişkin politikasını "Egemen, birleşik ve barış içinde bir Libya, İtalya'nın mutlak önceliği olmaya devam ediyor." şeklinde tanımladı.

Libya meselesine, bir ülkenin tek başına çözüm getiremeyeceğini ve uluslararası toplumun aynı gündemle hareket etmesi gerektiğini belirten Di Maio, "İtalya olarak, ateşkes anlaşmasının kısa süre içinde herkes tarafından imzalanmasını umuyoruz. Ateşkes ne kadar kırılgan olursa olsun, olumlu bir haber ve siyasi diyalog için vazgeçilmez bir koşul." ifadelerini kullandı.

Di Maio, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki isyancıların lideri Halife Hafter arasında anlaşma sağlanmasına yönelik girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Trablus temsilcilerinin, anlaşmayı imzalamasını not ettik." dedi.

Libya için pazar günü yapılacak Berlin Konferansı'na da değinen Di Maio, "Berlin Konferansı'nın tarihinin belirlenmesini olumlu buluyoruz. Bu konferanstan sadece fotoğraf değil, sonuçlar çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Di Maio, İtalya'nın Libya'daki ihtilafa askeri müdahalede bulunma niyetinin olmadığını dile getirerek, İtalya'nın bu ülkeye yönelik silah ambargosuna sıkı sıkıya bağlı olduğunu da kaydetti.

İtalya'nın, Libya'da her türlü dış müdahaleye karşı olduğunu ifade eden Di Maio, "Libya'da bir Avrupa misyonu, dış müdahaleyi durdurmak için önemli bir adım olacaktır. Aksi takdirde istikrarsız bir Libya'da en fazla kaybedecek olan, Avrupalılardır." değerlendirmesini yaptı.

Tahran'a "Ukrayna uçağı meselesini aydınlat" mesajı

"Tahran ile açık diyalog kanalları bırakmak bizim için esastır." diyen Di Maio, İtalya'nın İran nükleer anlaşmasını, nükleer silahların yayılmasının önlenme ve bölgesel güvenliğin mimari bir ayağı olarak gördüklerinin altını çizdi.



Di Maio, artık Washington ve Tahran arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları gerektiğini de söyledi.



İran'ın başkenti Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Hava Yolları uçağına da değinen İtalyan bakan, "Tahran'ın düşürülen Ukrayna uçağı meselesini aydınlatmasını ve sorumlulara karşı harekete geçmesini bekliyoruz." dedi.



Luigi Di Maio, Senato'daki konuşmasında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ilerleyen günlerde İtalya'yı ziyaret edeceğini de açıkladı.



Öte yandan, Senato Savunma Komisyonu'na bilgi veren Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de Libya'daki İtalyan askerlerine yönelik henüz doğrudan bir tehdit bulunmadığını; uluslararası bir müdahale durumunda güvenliği güçlendirmek için İtalyan misyonunu yeniden şekillendirmeye hazır olduklarını kaydetti.