İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti - Son Dakika Dünya

İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti

6 saat önce

İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti. Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi.

İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti, System.String[]

İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti.


Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi.

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İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:03 
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