Son Dakika › Dünya › İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti - Son Dakika Dünya
İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti
6 saat önce
İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti. Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi.
İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti.
Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:03
Son Dakika Wanda Nara: Icardi ile dışarı çıkmayı pek sevmiyoruz İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı