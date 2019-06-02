Son Dakika Haberleri: İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı
Son Dakika Spor Haber

İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı

45 dakika önce

Movistar takımının Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz, yol bisikletinin üç büyük yarışından İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı, System.String[]
Movistar takımının Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz, yol bisikletinin üç büyük yarışından İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.
Açılış etabı 11 Mayıs'ta Bologna'da yapılan 102. İtalya Bisiklet Turu, Verona'daki 17 kilometrelik 21. etapla tamamlandı. Bireysel zamana karşı olarak koşulan son etabı, Sunweb takımından ABD'li Chad Haga ilk sırada bitirdi.
Son güne genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Movistar'ın 26 yaşındaki bisikletçisi Carapaz, 3 bin 546,8 kilometre uzunluğundaki 2019 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanmayı başardı.
Toplamdaki 90 saat 1 dakika 47 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk büyük yarış şampiyonluğuna ulaşan Carapaz, İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Ekvadorlu bisikletçi de oldu.
Turu, Bahreyn Merida takımından İtalyan Vincenzo Nibali, Carapaz'ın bir dakika 5 saniye gerisinde ikinci, Jumbo Visma ekibinin Sloven sporcusu Primoz Roglic ise liderin 2 dakika 30 saniye arkasında üçüncü tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:47 Kaynak: AA
Verona, Bologna, İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Venedik'te dev cruise gemisi kontrolden çıkıp yolcu gemisine çarptı! Yaralılar var Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı Jordan Henderson ve kanser tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası buluşması Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]