Son Dakika Haberleri: İtalya: Cenova'daki 'anti kebap yasası' Alman firma için kaldırılacak
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İtalya: Cenova'daki 'anti kebap yasası' Alman firma için kaldırılacak

51 dakika önce

İtalya'nın Cenova kentinde geçen sene yürürlüğe giren ve şehir merkezinde kebap lokantaları dahil birçok ticari girişimi engelleyen yasanın, Alman zincir mağaza DM'nin şube açabilmesi için yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

İtalya: Cenova'daki 'anti kebap yasası' Alman firma için kaldırılacak, System.String[]
İtalya'nın Cenova kentinde geçen sene yürürlüğe giren ve şehir merkezinde kebap lokantaları dahil birçok ticari girişimi engelleyen yasanın, Alman zincir mağaza DM'nin şube açabilmesi için yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

Tartışmalara yol açan uygulama, 'İtalyan kültürüne ait değerleri düşürdüğü' gerekçesiyle farklı etnik unsurlara ait birden fazla ürün satışı yapan dükkan ve lokantalara yasak getiriyordu. Bu sebeple Cenova'da yaşayan göçmenlerin sıklıkla gittiği kebap lokantaları, para transferi, internet kafe ve telefon hizmeti gibi birden fazla farklı servis sağladığı için şehir dışına taşınmıştı.
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İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 
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