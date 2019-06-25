İtalya çeyrek finalde
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya
, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu yıl Fransa
'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, son 16 turu mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. İtalya, Mosson Satdyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Giacinti ve 49. dakikada Galli kaydetti. İtalya'nın bir üst turdaki rakibi Hollanda- Japonya
maçının ardından belli olacak.
(İHA)
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