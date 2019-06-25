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İtalya çeyrek finalde

23 dakika önce

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İtalya çeyrek finalde, System.String[]
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu yıl Fransa'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, son 16 turu mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. İtalya, Mosson Satdyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Giacinti ve 49. dakikada Galli kaydetti. İtalya'nın bir üst turdaki rakibi Hollanda- Japonya maçının ardından belli olacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel
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