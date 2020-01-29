İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor - Son Dakika

İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor

6 saat önce

İtalya, Korona virüsü nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandıklarını açıkladı.

İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor, System.String[]

İtalya, Korona virüsü nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandıklarını açıkladı. İngiltere ise Çin'den gelen vatandaşlarını tecrit edeceklerini bildirdi.


İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. İtalya, Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandıklarını belirtirken, İngiltere tahliye edilen vatandaşların tecrit edileceğini bildirdi.


İtalya, tahliyeye hazırlanıyor


İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İtalyan yetkililer Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklara başladı. Karantina altına alınan Wuhan kentinde yaklaşık 50 vatandaşlarının bulunduğunu belirten Bakanlık, tahliye uçuşlarının Perşembe günü yapılacağını bildirdi.


İngiltere Çin'den gelen vatandaşlarını tecrit edecek


İngiltere Sağlık Sekreteri Matt Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştıklarını belirtti. Hancock, kamu güvenliğinin birinci öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, "Wuhan'dan gelen tüm vatandaşlarımız 14 gün boyunca tecrit edilip, iyileşmeleri için gerekli olan tedaviyi görecekler" dedi. - ROMA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü
Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:30:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]