İtalya Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne Katılmayı Planlıyor

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının Müsteşarı Michele Geraci "Müzakere henüz bitmedi, ancak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ziyaretine kadar sonuçlandırılması mümkün olabilir " dedi.

Cumhurbaşkanı Xi tarafından ortaya atılan Kuşak ve Yol Girişimi, Çin'i eski İpek Yolu'nun deniz ve kara hatları boyunca uzanan bir altyapı ağı üzerinden Güneydoğu ile Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ile bağlamayı amaçlıyor.

Xi'nin kalkınma projesi ticareti ve yatırımı arttırmanın yanı sıra, bilim, teknoloji, kültür ve eğitim gibi alanlardaki işbirliklerini de artırmayı amaçlamaktadır.