İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu - Son Dakika
BBC

İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu

14.12.2020 15:12
İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu, System.String[]

İtalya, Covid-19 nedenli can kaybı sayısında İngiltere'yi geride bırakarak salgında en fazla ölümün yaşandığı Avrupa ülkesi haline geldi.

İtalya, Covid-19 nedenli can kaybı sayısında İngiltere'yi geride bırakarak salgında en fazla ölümün yaşandığı Avrupa ülkesi haline geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son olarak dün 484 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 64 bin 520'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya genelinden topladığı verilere göre İtalya bu sayıyla, 64.267 can kaybının yaşandığı İngiltere'yi geride bıraktı ve Avrupa'da en fazla Covid-19 ölümünün kayıtlara geçtiği ülke oldu.

İtalya'da bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vakası sayısı da 1 milyon 843 bin 712'e ulaştı. Ülke, salgında vaka-ölüm oranı ve toplam nüfusa oranla can kaybı bakımından dünyanın en ağır tablosunun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.

İmmunoloji Profesörü Antonella Viola, ülkedeki vaka-ölüm oranının seviyesini şöyle açıkladı:

"İtalya'da Covid-19 ölüm oranı yüzde 3.5 seviyesinde, yani her 100 pozitif kişiden 3-4'ü ölüyor. Bu oran aşırı derecede yüksek. Fransa'da aynı oran yüzde 2.4, ABD'de yüzde 1.9, Almanya'da yüzde 1.6 seviyesinde."

Koronavirüs pandemisinin tespit edildiği ilk Batılı ülke olan İtalya'da ölümlerin büyük kısmı ilk 3 ayda meydana geldi. Yaz aylarında yeni vaka ve ölümlerde büyük düşüş görülürken sonbahardan itibaren salgın eğrisi yeniden ve hızla yükselişe geçti. Ülkede son haftalarda özellikle ölüm oranının yüksek olmasının nedenleri tartışılıyor.

"Ölümler neden fazla?" sorusuna yanıt aranıyor

İtalyan basınında son günlerde sıklıkla "bizde Covid ölümleri neden bu kadar fazla?" sorusuna yanıt aranan haber ve analizler yayımlanıyor. Bu soruya net bir yanıt verilemese de bazı uzman görüşleri öne çıkıyor.

Covid-19 konusunda en çok başvurulan uzmanlardan olan Padova Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Andrea Crisanti İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda bu soruya şöyle yanıt verdi:

"İtalyan nüfusunun yaş ortalamasının yüksek olması Covid ölümlerinde rekor kırmamız üzerinde etkili olmuş olabilir ama bu tek başına yeterli değil, başka faktörler de var: Yoğun bakım ve personel yeterliliği, salgını kontrol altına alma stratejileri gibi."





Crisanti, pandeminin ilk dalgasında İtalya'nın yeterli yoğun bakım kapasitesine sahip olmadığını, ilerleyen aşamalarda yatak kapasitesi artırılsa da bu kez sağlık personeli sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

"İlk başta yoğun bakım ünitelerimiz yeterli değildi" diyen Cristanti, "Yatak sayısını artırmaya karar verdiğimizde ise bunu yapacak personel yoktu. Örneğin 8 adet resüsitasyon sistemi için en az 24 hemşire gerekir. Bu hemşirelerin eğitimi de yıllar sürer" diye ekledi.

İmmunoloji Profesörü Antonella Viola da sosyal medyada yaptığı açıklamada "İtalya'da neden ölümler fazla?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bunun farklı sebepleri olabilir. Öncelikle, ölüm oranının yüksek görünmesi, gerçek pozitif sayısının net belirlenmemesinden kaynaklanıyor olabilir, yani gerçek pozitif sayısı tespit edebildiğimizden daha fazla olabilir.

Ayrıca, örneğin Almanya'dan farklı olarak, yerel sağlık servislerinin organizasyonu ve etkinliğiyle ilgili sorunlar da var. Bizim doktor ve hemşire sayımız daha az, sağlık sisteminde yapılan kesintiler yerel tıp hizmetini mahvetti. Bu da, yaşlılar gibi zayıf durumda olanların Almanya'daki kadar iyi takip edilememesine yol açtı."

Viola, bu tablodan çıkarılacak dersi de "halk sağlığına, yerel sağlık servislerine, doktor ve hemşirelerin eğitimine yatırım yapılmalı" şeklinde açıkladı.

İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu
İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu

Koronavirüs, İngiltere, Almanya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi         
13:55
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Covid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geçti, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei