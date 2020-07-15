İtalya, COVID karşıtı önlemlerini 31 Temmuz'a kadar uzatıyor - Son Dakika

İtalya'da korona virüsle mücadele için seyahat önlemlerini 31 Temmuz'a kadar uzatılacağını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin 31 Temmuz'a kadar mevcut korona virüs önlemlerini uzatacağını söyledi. Speranza " Önlemler kapsamında, Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerden seyahat eden kişilerin İtalya'ya direkt uçması ya da aktarma yapması yasak" dedi. Speranza, "Bu ülkelere ve bu ülkelerden uçuşlar askıya alınmasıyla durumu takip etmeye devam edeceğiz bu ülkelerin listesinde değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca alınan kararlara göre, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden gelen tüm yolcular için 14 günlük karantina uygulanacak. Korona virüs karşıtı verilen mücadelenin henüz bitmediğini söyleyen Speranza, "Maç hala bitmedi, oynanıyor. Bu son derece endişe verici bir küresel durumu küçümsememek gerekiyor. Küresel düzeyde virüsün yayılımı hala hızlıdır" ifadesini kullandı.

Speranza, seyahat önlemlerinin yanı sıra kapalı alanlarda maskelerin zorunluğu, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve ihlal edenlere cezai yaptırımlar kapsamında daha sıkı kontrolleri yapıldığını açıkladı.

(İHA)