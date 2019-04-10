Son Dakika Haberleri: İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Ürdün Temasları

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Ürdün Temasları

1 saat önce

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı başkent Amman'daki kraliyet sarayında kabul etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Ürdün Temasları, System.String[]
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı başkent Amman'daki kraliyet sarayında kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasında siyaset, ekonomi, yatırım, enerji ve turizm alanında iş birliğini genişletme fırsatları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgede yaşanan farklı konularda iki ülke arasında koordinasyon ve istişarelerin devam etmesi konusu da masaya yatırıldı.

Öte yandan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile bir araya gelerek, Kral Abdullah ve Cumhurbaşkanı Mattarella'nın anlaştığı konuların uygulanmasının yollarını ele aldı.

İki bakan huzurunda, iki bakanlık arasındaki siyasi koordinasyonu kurumsallaştırmak için bir zapt imzalandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, resmi temaslarda bulunmak için heyetiyle birlikte Ürdün'e gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
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