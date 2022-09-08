İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü - Son Dakika
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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

08.09.2022 16:06
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, başkent Tiran'daki temasları kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, başkent Tiran'daki temasları kapsamında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile bir araya geldi.

Başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mattarella ve Begay, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mattarella, İtalya ile Arnavutluk'un, tarihi dostluk ve çok güçlü ikili diyalogla birbirine bağlı iki ülke olduğunu söyledi.

Bu diyaloğun iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık bildirgesinde de destek bulduğuna işaret eden Mattarella, bu bağın hem İtalya'da sayıca çok bulunan Arnavut topluluğu hem de Arnavutluk'taki İtalyan topluluğun varlığı nedeniyle daha da büyüdüğünü ve beslendiğini aktardı.

Mattarella iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik açıdan da güçlü olduğunu dile getirerek, "Arnavutluk'un geleceğinin Avrupa'da olduğunu ve Batı Balkanlar olmadan kıtanın birleşmesinin eksik olacağını, tam olarak gerçekleşmeyeceğini biliyoruz." dedi.

Ukrayna'daki durumun oldukça endişe uyandırdığını vurgulayan Mattarella, "İtalya, Ukrayna'yı, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.

"AB ülkeleri, Avrupa-Atlantik yolculuğunda Balkan ülkelerine yardımcı olmalı"

Begay ise Arnavutluk ve İtalya'nın yüzyıllar boyunca istikrarlı bağları olan ve sadece coğrafi olarak değil tarihi, kültürel, manevi ve insani yakınlığı bulunan iki dost ülke olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolculuğunda İtalya'nın desteklerine değinen Begay, "İtalya, Avrupa Birliğinin genişleme politikasında kararlı kalarak Batı Balkanlar'ın entegrasyonunu önceliği olarak belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

Stratejik ortaklık seviyesine çıkan İtalya ile ilişkilerin Arnavutluk için onlarca yıldan beri birincil öneme sahip olduğunu aktaran Begay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanıyla AB ile NATO'nun bölgedeki ağırlığının korunmasındaki önemi konuştuk. Avrupa Birliği ülkeleri, bölgeden uzak diğer aktörler tarafından kullanılabilecek etki alanları bırakmadan, Avrupa-Atlantik yolculuğuna kararlılıkla devam etmeleri için Balkan ülkelerine yardımcı olmalı. Barış ve istikrar yansıtan bir varlık olan KFOR'un Kosova'daki varlığını bölgenin istikrarı için çok önemli olarak değerlendiriyoruz."

Mattarella, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama ile de bir araya geldi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yarın Kuzey Makedonya'da da temaslarda bulunacak.

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Kaynak: AA

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