İtalya'da 1 günde 475 ölüm - Son Dakika
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İtalya'da 1 günde 475 ölüm

32 dakika önce

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 günde 475 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının 2 bin 978'e yükseldiği açıklandı.

İtalya'da 1 günde 475 ölüm, System.String[]

İtalya'da korona virüsü nedeniyle 1 günde 475 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısının 2 bin 978'e yükseldiği açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da ölü sayısı hızla artıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 475 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 2 bin 978'e ulaştığı açıklandı. Sivil Savunma Ajansı, ülkedeki toplam vaka sayısının, 31 bin 506'dan 35 bin 713'e yükseldiğini aktardı.


Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi. - ROMA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:11 Kaynak: İHA

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