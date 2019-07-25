İtalya'da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var
58 dakika önce
ISTAT verilerine göre, 100 yaşını aşanların yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek. Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi.
ISTAT verilerine göre, 100 yaşını aşanların yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek. Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi. ISTAT'ın 'süper-yüzlük' diye tanımladığı 110 yaş üstü kişi sayısının da 2009'a göre 2 kat arttığı, 2009'da 10 olan 110 yaş ve üstü kişi sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 21'e çıktığı ve bunların tamamının kadın olduğu ifade edildi. ISTAT, İtalya
'nın şu anda en yaşlı insanının Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadın olduğunu da kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:37
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