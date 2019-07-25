Son Dakika Haberleri: İtalya'da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var
Son Dakika Güncel Haber

İtalya'da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var

58 dakika önce

ISTAT verilerine göre, 100 yaşını aşanların yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek. Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi.

İtalya'da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var, System.String[]
ISTAT verilerine göre, 100 yaşını aşanların yüzde 84'ü kadın, yüzde 16'sı ise erkek. Verilerde, 105 yaş üzerindekilerin de sayısının arttığı ve 10 yıl önce 472 olan sayının, yüzde 136'lık artışla 1112'ye yükseldiği belirtildi. ISTAT'ın 'süper-yüzlük' diye tanımladığı 110 yaş üstü kişi sayısının da 2009'a göre 2 kat arttığı, 2009'da 10 olan 110 yaş ve üstü kişi sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 21'e çıktığı ve bunların tamamının kadın olduğu ifade edildi. ISTAT, İtalya'nın şu anda en yaşlı insanının Emilia-Romagna bölgesinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadın olduğunu da kaydetti.
İtalya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı olan sevgilisini vurdu Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da 100 yaşın üzerinde 14 bin 456 kişi var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]