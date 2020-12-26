İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi

26.12.2020 22:42

İtalya'da İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu vakaları artıyor. İngiltere ile hava trafiğini kapatan İtalya'da son aylarda İngiltere'den gelen kişilere uygulanan testlerin incelenmesinde farklı bölgelerde 12 yeni vaka daha tespit edildi.

İtalya'da koronavirüs salgınında 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi. Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia düzenlediği basın toplantısında, bölgesinde İngiltere bağlantılı 5 pozitif vakanın 3'ünde mutasyona uğramış koronavirüse rastlandığını duyurdu. Vakalardan 2'sinin Treviso, 1'inin de Vicenza kentinde olduğu açıklandı.

İNGİLTERE KAYNAKLI VAKALARDA MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Campangia bölgesinde ise Pozzuoli Enstitisü tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere'den gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 115 vaka üzerinde yapılan genom araştırmasında 6 vakada mutasyon tespit edildiği aktarıldı. Pavia San Matteo Polikliniği, Lombardiya Bölgesi'nde 23 ve 24 Aralık'ta İngiltere'den İtalya'ya giriş yapan 2 pozitif vakada İngiltere kaynaklı Kovid-19 mutasyonu bulunduğunu duyurdu.

Daha önce mutasyonlu bir vaka tespit edilen Puglia Bölgesi'nde ise Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni 1 vakanın daha ortaya çıktığını açıkladı.

İtalya'nın Ancona kentinde çarşamba günü 1 kişide İngiltere kaynaklı Kovid-19 mutasyonuna rastlanmıştı. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Kovid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı açıklanmıştı. Öte yandan İtalya'da şu ana kadar 3 kişi de Kovid-19 mutasyonuna rastlandığı belirtilmişti.

İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Koronavirüs, İngiltere, İtalya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İtalya'da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu tespit edildi - Son Dakika Dünya


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