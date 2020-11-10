İtalya'da 14 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı - Son Dakika

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 580 kişinin hayatını kaybetmesiyle 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Avrupa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 217 bin 758 testte 35 bin 98 yeni tip korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 995 bin 463'e yükseldiği bildirildi. Ülkede toplam aktif Covid-19 hasta sayısının ise 590 bin 110'a ulaştığı belirtildi.

İTALYA'DA 14 NİSAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI

Açıklamada son 24 saatte virüs nedeniyle 580 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülkede 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. İtalya'da 24 Nisan'da 602 kişi Covid-19'a yenik düşmüştü. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 330'a ulaştı. Son 24 saat içinde 122 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 2 bin 971 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

4 BÖLGE DAHA RİSKLİ GRUPTA

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Silvio Brusafero gün içinde düzenlenen basın toplantısında İtalya'da salgında yaşanan 2. dalga verilerini değerlendirdi. Ülke genelinde bulaşma katsayısının 1.7 civarında seyrettiğini ifade eden Brusafero, "Yayılımın artış hızında bir yavaşlama kaydettik ama bulaşma katsayısını 1'in altına düşürmek zorundayız" dedi. Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Brusafero, 4 bölgeden gelen verilerin "yüksek risk olarak kabul edilen" düzeylere yaklaştığını ifade ederek bu bölgelerde kısıtlama tedbirlerinin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

İtalya'da 5 bölge, yüksek risk anlamına gelen "kırmız bölge" ilan edilmişti. Söz konusu bölgelerde tam zamanlı karantina uygulanıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)