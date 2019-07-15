Son Dakika Haberleri: İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

7 saat önce

Roma'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Roma'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ndeki törene, büyükelçilik mensupları, İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Türk vatandaşları katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine halkın demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.
Darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olanlara minnet duyduklarını ifade eden Esenli, Türkiye'de yürütülen mücadeleyle ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını, bu noktada yurt dışı yapılanmalarına karşı mücadelenin daha çok önem kazandığını dile getirdi.
Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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