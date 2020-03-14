İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika Ekonomi

İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti

17 dakika önce

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:48 
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