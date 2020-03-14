Son Dakika › Ekonomi › İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika Ekonomi
İtalya'da 175 kişi daha hayatını kaybetti
17 dakika önce
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:48
Son Dakika İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor