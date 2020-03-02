İtalya'da koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN, TUNUS, PORTEKİZ VE ÜRDÜN'DE İLK VAKALAR

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 89 bin 856'ya ulaşırken, 3069 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün sağlık bakanlıkları da ülkede ilk kez koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.