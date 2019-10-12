Son Dakika Haberleri: İtalya'da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor
Son Dakika Dünya İtalya'da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

İtalya'da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor

36 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 Euro hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoran çıkan haberlerden fena etkilendi. Restoranta neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor.

İtalya'da 2 tabak makarnaya 430 euro hesap kesen restoran artık sinek avlıyor, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 euro hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoranın çıkan haberlerden fena etkilendi. Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmek için caddede çığırtkanlık yapıyor ancak turistler hiç ilgi göstermiyor.


İtalyan restoran hakkında bu olaydan daha önce de gezi sitelerinde özellikle fahiş fiyatlarıyla ilgili yorumlar yapıldığı ortaya çıktı. Restoranın menüsünden en pahalı yemeğin ise 45 euro olduğu görülüyor.

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İtalya, Japon, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:21 
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