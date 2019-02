İtalya'da 2 Yılda 3 Kat Büyüdük"

İSTANBUL - Geleneksel 'Yurtdışı Bayi Buluşması'nın 9'uncusuna bugün kapılarını açan Damat, Tween ve D'S Damat, İtalya, Almanya, Kanada, Çin ve Japonya'nın da olduğu dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyetlerini 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlayacak ve 2019-2020 koleksiyonunu tanıtacak.

Küresel pazarda elde ettiği başarıları ve 2019 yılına ilişkin hedefleri, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bugün Pullman İstanbul Airport Otel' de gerçekleşen basın toplantısında anlattı. Dünya pazarlarında etkinliklerinin giderek arttığını ifade eden Orakçıoğlu, "Ülkemizin ihtiyacı olan katma değerli ihracatı ve markalı ihracatı yapıyoruz" dedi.

85 ülkeden 180 müşterimizi 15 gün içerisinde burada ağırlıyoruz ve aynı zamanda 2019 - 2020 koleksiyonumuzu tanıtıyoruz diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Ülkemizin en çok katma değerli ihracata ve markalı ihracata ihtiyacı var. Bizde bunu yapıyoruz. Ekibimiz ile gece gündüz çalışıyoruz. Gelen müşteri profiline baktığımız zaman Avusturalya'dan, Orta Asya'dan aynı zamanda Rusya Cumhuriyetlerinden, Orta Avrupa'dan Almanya, İtalya, İspanya'dan ve bitmiyor Güney Amerika'dan Brezilya, Paraguay ve dünyanın her yerinden müşterilerimiz var diyebiliyoruz. Mevcut iş potansiyellerimiz giderek artıyor. Bizim için çok önemli pazarlar var, özellikle İtalya pazarı. İtalya pazarında son 2 yılda 3 kat büyüdük. Performansımızı giderek arttırıyoruz. Markalarımızın dünya pazarlarında etkinliği giderek artıyor. Bunu da gururla paylaşıyoruz" dedi.

Afrika'da da mağaza sayılarını yükselteceklerini söyleyen Orakçıoğlu, "Önyargılı olmamak gerekir. Baktığınız zaman gerçekten kaliteli ürüne ilgi gösteriyorlar. Afrika'da alışveriş merkezi sahipleri bizim markalarımızın bayisi olmak istiyor. Bugün İtalya'da 'Damat' markamız ile daha etkiliyiz ama Afrika'da 'DS Damat' markamız ile daha etkiliyiz. 'Orka Grup' olarak çatımızın altında 3 tane farklı markamızın olması da bizim dünyanın farklı coğrafyalarında etkin olmamızı sağlıyor" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

'Yeni lüks' 'Eski Lüks'ü gölgede bıraktı

Moda perakendesinde artık lüksün tanımının değiştiğini belirten Orka Holding Pazarlama Direktörü Büşra Orakçıoğlu da "Sektörde artık yeni ve eski olmak üzere iki farklı lüks tanımı söz konusu.

Eski lüks, sadece kapalı vitrinlerde dar bir segmentte yer alırken, yeni lüks ise segmentini genişletti ve kaliteyi artık herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıdı. Eski lüks, yatırımı sadece markaya yapıp, trendleri dış görünüşe göre kurgularken, yeni lüks müşterilerin bireysel karakter ve kimliğine bizzat dokunuyor, farklılıklara yatırım yaparak ilham kaynağı oluyor. Erkeğin tüm çizgilerini hesaba katıyor, kaliteyi ulaşılabilir fiyatta sunuyor. Tüm dünyada alışveriş merkezleri de artık müşteri sayısını kat kat artıran yeni lüksü sunan markaları tercih ediyor" dedi.

Orka Holding'in dijitalleşmede geldiği noktayı da değerlendiren Büşra Orakçıoğlu, şunları söyledi: "Gerek merkez gerekse sahada, yönetimsel ve operasyonel tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Grup olarak bu konuda son iki yılda 5 milyon TL yatırımımız oldu. Ölçme, değerlendirme ve gelişim aşamaları tamamen dijitale döndü. Müşteri deneyimlerini de djitalleştiriyor, akıllı mağazalara yatırım yapıyoruz. Bu konuda üniversite-sanayi iş birliklerimiz söz konusu. Alışveriş deneyiminde erkeğin hızlı ve doğru ürünle buluşması adına üniversitelerle yapay zeka çalışmalarımız sürüyor. İnovatif ürünler için de İTÜ Teknokent ile iş birliği yapıyoruz."

Yıkanabilir yün takım elbise

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, erkeklerin hayatını kolaylaştıran leke tutmaz, kırışmaz, en hafif ve su itici gibi özelliklere sahip pek çok yenilikçi üründen oluşan koleksiyonlarında daima ilklere imza attıklarını belirtirken, yeni sezonda da geleneği sürdürerek inovatif ürün geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Osman Arar "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akreditasyona sahip Tasarım Merkezimiz, 'yıka, as, giy' sloganıyla yepyeni bir ürün geliştirdik. 2019 - 2020 Sonbahar/Kış sezonunda satışa sunulacak ürünümüz, çamaşır makinesinde yıkanınca deforme olmayan yün takım elbiseden oluşuyor. Türkiye'de bir ilk olan ürünümüzü dünyada sadece birkaç markada görebiliriz. Bu know how ile küresel pazarda bir kez daha iddiamızı ortaya koyuyoruz" dedi.

