Üye Girişi
İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika

İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi

13.11.2021 20:23
İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi

İtalya'da yılın başından bu yana 103 kadın cinayeti işlendi.

İtalya'da yılın başından bu yana 103 kadın cinayeti işlendi.

İtalyan polisi kriminal müdürlüğünce hazırlanan "kasten işlenen cinayet" raporuna göre, yılbaşından 7 Kasım'a kadar olan sürede ülkede 247 cinayet kaydedildi.

Bunların 103'ünün kadın cinayeti olduğu belirtilen raporda, ülkede her üç günde 1 kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

103 cinayetten 87'sinin, aile içi şiddet ya da partner şiddeti sonucu yaşandığı ifade edildi.

Ülkede, geçen yıl aynı döneme göre kadın cinayetlerinin oranında yüzde 6'lık artış olduğu ve cinayete kurban giden kadın sayısının 97'den 103'e çıktığı bildirildi.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da 2018 yılında 141, 2019'da 111, 2020'de 116 kadın cinayete kurban gitmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 18:39 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 18:23 Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi 14:03 Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama         
19:30
Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler         
18:59
İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu rakiplerini adeta ipe dizdi İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu rakiplerini adeta ipe dizdi         
18:37
Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il         
18:07
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 20:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da 2021 yılında 103 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement