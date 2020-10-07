- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi - Son Dakika

- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi

07.10.2020 21:57

- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 678 vaka tespit edildi.

- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı

İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi

ROMA - İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 678 vaka tespit edildi. Bu sayının 24 Nisan'dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtilirken, parlamentoda ise OHAL uygulamasın 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması teklifi kabul edildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 678 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 333 bin 940'a ulaştığı bildirildi. Tespit edilen 3 bin 678 vakanın, 24 Nisan'dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi. Yeni vakalar ile birlikte toplam aktif vaka sayısı ise 62 bin 576 olarak açıklandı.

Son 24 saat içinde 18 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığı ifade edilirken, toplam 337 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı da 36 bin 61'e yükseldi.

Olağanüstü Hal durumu uzatıldı

İtalya parlamentosu 15 Ekim'de sona ermesi öngörülen OHAL uygulamasının 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması teklifini onayladı. Yürürlüğe konulan yeni kısıtlamalarla maske kullanımı açık alanlarda da zorunlu hale getirildi. Açık alanda maske takmayanlar, 400 ila bin Euro arasında para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Ülkede ayrıca İspanya, Fransa, Malta ve Yunanistan'dan gelenlere uygulanan zorunlu test kapsamına Belçika, İngiltere ve Hollanda'dan gelenleri de ekledi.

- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi
- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi
- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi
- İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, İtalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İtalya'da 24 Nisan'dan bu yana en yüksek vaka sayısı- İtalya'da OHAL'in uzatılması kabul edildi - Son Dakika

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