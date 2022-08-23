İtalya'da 95 yaşındaki aktris Lollobrigida ve Formula 1 şampiyonu Fittipaldi senatör adayı - Son Dakika
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İtalya'da 95 yaşındaki aktris Lollobrigida ve Formula 1 şampiyonu Fittipaldi senatör adayı

23.08.2022 21:38
İtalya'da 95 yaşındaki aktris Lollobrigida ve Formula 1 şampiyonu Fittipaldi senatör adayı

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listeleri dün sonuçlanırken, 95 yaşındaki aktris Gina Lollobrigida ve 75 yaşındaki eski Formula 1 şampiyonu pilot Emerson Fittipaldi de adaylar arasında yer aldı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listeleri dün sonuçlanırken, 95 yaşındaki aktris Gina Lollobrigida ve 75 yaşındaki eski Formula 1 şampiyonu pilot Emerson Fittipaldi de adaylar arasında yer aldı.

Sistem karşıtı ve komünist görüşlü 5 partinin ittifakı "Halkçı ve Egemen İtalya" partisinin Latina kentinden senatör adayı olan Lollobrigida, 1950 ile 1970'li yıllar arasında Hollywood sinemasının öne çıkan yıldızlarından biri olmuştu.

Lollobrigida, siyasetteki ilk denemesinde, 1999 yılında, eski İtalya Başbakanı Romano Prodi'nin Demokratlar Partisi'nden Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olmuş, ancak toplam 10 bin oy alarak dışarıda kalmıştı.

İtalyan aktrisin seçim kampanyasını, mitinglere video göndererek, uzaktan yürüteceği belirtildi.

Eski Formula 1 şampiyonu aşırı sağ partiden aday

Formula 1'de 1972 ve 1974 yıllarında pilotlar klasmanında şampiyonluğu bulunan Emerson Fittipaldi ise seçimlerde faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nden (Fdl) aday oldu.

Brezilya ve İtalya vatandaşlığı bulunan Fittipaldi, İtalyan basınına verdiği demeçlerde, "25 Eylül'deki seçimlerde senatör adayı olmaktan çok memnunum. Halihazırda kağıda döktüğüm seçim vaatlerim var ve bunların hepsi İtalyan toprakları, kültürü ve sporuyla güçlü bağları olan Brezilyalılarla ilgili eylemleri teşvik etmeyi amaçlıyor. İtalya'da yaşayan Brezilyalı, Latin Amerikalı diğer tüm İtalyanların desteğini bekliyorum." diye konuştu.

Berlusconi'nin nişanlısı bir kez daha aday oldu

Öte yandan, merkez sağdaki Forza İtalya Partisinin lideri ve eski başbakan Silvio Berlusconi'nin nişanlısı Marta Antonia Fascina da Sicilya'nın Marsala kentinden milletvekili adayı gösterildi.

İtalya'da 2018 yılından bu yana Forza İtalya Partisinden milletvekili olan 32 yaşındaki Fascina'nın, 2020'de partisinin de yaptığı yazılı açıklamayla, 85 yaşındaki Berlusconi'nin nişanlısı olduğu duyurulmuştu.

Mecliste 400, Senato'da 200 olmak üzere 600 parlamenterin seçileceği 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) Partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağını ortaya koyuyor.

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Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da 95 yaşındaki aktris Lollobrigida ve Formula 1 şampiyonu Fittipaldi senatör adayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da 95 yaşındaki aktris Lollobrigida ve Formula 1 şampiyonu Fittipaldi senatör adayı - Son Dakika
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