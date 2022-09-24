İtalya'da siyasi partiler için seçim kampanyası dönemi sona erdi

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi partilerin kampanya dönemi sona erdi.

Ülkede pazar günkü seçimlerde yarışacak siyasi partiler, dün son mitinglerini yaptı. Ülkede oy verme işlemi başlayana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.

Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada görünen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Giorgia Meloni, son mitingini Napoli kentinde yaptı.

Partisinin "post-faşist" olarak anılmasına değinen Meloni, "İtalya'nın Kardeşleri'nin kampanyası ve programı özgürlüğü savunmaya dayanıyor, bu yüzden biz hükümetteyken özgürlüğü daraltacağımıza inanmak güç." dedi.

Anketlerde ikinci sırada gelen merkez soldan Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise kapanış mitingini Roma'daki Popolo Meydanı'nda gerçekleştirdi.

FdI'nin önerdiği başkanlık sistemine karşı çıkan Letta, "Direnişten ve faşizm karşıtlığından doğan İtalyan Anayasası'nı savunmayı tercih ettik. Dünyanın en güzel anayasasının sağ tarafından alt üst edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Letta, hafta başında Berlin'e gitmesiyle alakalı kendisini eleştiren sağ ittifaka da "Berlin'e gittiğim için eleştirildim çünkü Berlin'e gidiyorum, onlar Budapeşte'ye gidiyor. Ben Berlin'de Almanya Başbakanı'nı perşembe günü AB'nin yapacağı toplantı öncesi enerji maliyetlerine çözüm için ikna etmeye çalıştım." ifadeleriyle yanıt verdi.

Letta, anketlerde FdI'nin gerisinde olmalarına atıfta bulunarak, "Geri dönüş mümkün. Kazanmaya gidiyoruz." dedi.

Anketlerde üçüncü sırada yer alan Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İtalya'ya yönelik sarf ettiği "İtalya'nın seçimlerden sonra zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" sözleri dolayısıyla AB'nin Roma temsilciliği önünde protesto etti.

Kapanış mitingini başkentte yapan bir diğer parti ise 5 Yıldız Hareketi (M5S) oldu. M5S lideri Giuseppe Conte, Apostoli Meydanı'nda seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada, pazar gününün önemli olduğunu ifade ederek, kararsızlar dahil herkesi oy vermeye çağırdı.

Conte, Ukrayna'da barış istediklerini ve bunun için tek yolun barış müzakereleri olduğunu söyledi.

Ülkede 19. yasama dönemindeki parlamenterlerin belirleneceği genel seçimler için oylama pazar günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.