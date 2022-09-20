İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı - Son Dakika
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İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı

20.09.2022 23:12
İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak seçimlerin favorilerinden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, siyasi rakibi merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta'nın dün Berlin'e yaptığı ziyareti eleştirdi.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak seçimlerin favorilerinden aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, siyasi rakibi merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta'nın dün Berlin'e yaptığı ziyareti eleştirdi.

Ülkede pazar yapılacak genel seçimlere az bir süre kala, anketlerde ilk iki sırada yer alan Meloni ile Letta arasındaki siyasi atışmalar uluslararası muhatapları da içine alacak şekilde sıklaştı.

Letta'nın dün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanı Lars Klingbeil ile görüşmesi, İtalya'da bugün de tartışma konusu olmaya devam etti.

Klingbeil, Letta ile görüşmesi sonrasında "İtalya'da önemli olan, post-faşist Meloni'nin değil, ikiz partimizin kazanmasıdır." açıklaması yaparken, Letta da Berlin'e yüksek enerji maliyetlerine yönelik İtalya'nın çıkarlarını savunmaya yardımcı olmak için gittiğini söyledi.

Meloni ise Letta'nın Berlin'de İtalya'nın bir süredir talep ettiği enerjide tavan fiyat uygulamasını isteyip istemediğini sordu ve "Etrafa koruma talep etmeye gidiyorlar. Letta'nın bugün yaptığı budur." dedi.

İki lider, bugün ayrıca İspanya'daki aşırı sağcı Vox üzerinden de birbirleriyle atıştı.

Meloni, İspanyol EFE ajansına verdiği demeçte, "Umarım bizim zaferimizden sonra benzeri İspanya'da yaşanır." ifadelerini kullanarak, İspanya'nın aşırı sağcı partisiyle birbirlerine sadakatle bağlı olduklarını belirtti.

Letta ise "Meloni'nin İspanya ile ilgili sözleri beni şaşırtmadı çünkü onun Vox ile olan ilişkisi İtalyanlar tarafından iyi biliniyor. Umarım, Vox İspanya'da başarılı olmaz, Avrupa için bu kötü bir mesaj olur." dedi.

Seçim kanunu gereği, seçimlere 15 gün kalmasından itibaren herhangi bir kamuoyu yoklamasının yayımlanmadığı İtalya'da en son 10 Eylül'de açıklanan bazı anketler, seçimlerden Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağına işaret ediyor.

Seçimleri sağ ittifakın kazanması halinde Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

İspanya, Berlin, İtalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da seçimlere kısa süre kala siyasi partiler arasındaki atışmalar arttı - Son Dakika

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