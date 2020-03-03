İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

6 saat önce

Çin'den yayılan koronavirüsün Avrupa'da en çok can aldığı ülke olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. İtalya'da ölenlerin sayısı, 77 kişinin öldüğü İran'da hayatını kaybedenlerin sayısını geçmiş oldu.

İtalya'da koronavirüs 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı. İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2336'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 91 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs bugüne kadar 65'in üzerinde ülkede görülürken en son Türkiye'nin kuzeyindeki Ukrayna'ya sıçradı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ ALARM HALİNDE

İngiliz hükümetinin koronavirüs eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi. Başbakan Johnson, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 116 KİŞİYE ULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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