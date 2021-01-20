İtalya'da 3.Conte dönemi: Hükümet Senato'dan da güvenoyu aldı - Son Dakika

İtalya'da 3.Conte dönemi: Hükümet Senato'dan da güvenoyu aldı

20.01.2021 09:32
İtalya'da 3.Conte dönemi: Hükümet Senato'dan da güvenoyu aldı, System.String[]

İtalya'da Giuseppe Conte başbakanlığındaki hükümet, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin çekilmesi ardından Parlamento'nun her iki kanadında da güvenoyu aldı.

İtalya'da Giuseppe Conte başbakanlığındaki hükümet, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin çekilmesi ardından Parlamento'nun her iki kanadında da güvenoyu aldı.

Pazartesi günü parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu oyu alan Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu, parlamentonun üst kanadı Senato'da da güvenoyu almayı başardı.

Salt çoğunluk aranmayan güvenoylamasında 312 Senatör oy kullandı. 140 red oyuna karşı 156 Senatör evet oyu verdi. Aralarında Iv partisi lideri Matteo Renzi'nin de olduğu 16 Senatör oy kullanmadı.

Hükümeti oluşturan partiler, Iv partisinini ayrılmasından sonra Senato'da çoğunluk için dışardan desteğe ihtiyaç duyuyordu.

Hükümet, pazartesi günü 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 259 red oyuna karşı 321 oyla güvenoyu almıştı.

Senato'daki oturumda, Başbakan Giuseppe Conte'nin hitabının ardından başlayan tartışma yaklaşık 10 saat sürdü.

Conte: Siyaset ortadan kalkarsa şiddetin önü açılır

Başbakan Conte, Senato'ya hitabında, hükümetten çekilen Matteo Renzi'nin eleştirilerine "Kararlar Başbakanlığın bodrumunda alınmadı, hükümette diyaloğa önem verdim ancak Iv saldırı yolunu seçti " şeklinde yanıt verdi.

Siyasetin önemine değinen Conte, "Siyasetin önemini anlayan insanlara ihtiyacımız var. Vatandaşların refahına hitap edilirse siyaset, sanatlar ve bilgelikler arasında en asil olanıdır. Siyaset ortadan kalktığında, marjinalleşme veya daha da kötüsü öfkeye veya şiddetli çatışmaya yol açma riski taşır." şeklinde konuştu.

Salvini'den 'ömür boyu' Senatörlere: ya hiç ölmüyorlar da ya da çok geç ölüyorlar

Eski İçişleri Bakanı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Senato oturumundaki konuşmasında Başbakan Conte'yi koltuk sevdası olmakla eleştirdi. Salvini'nin, Senato'da çoğunluk sağlanması için Conte hükümetine destek vereceğini açıklayan bazı ömür boyu Senatörler hakkındaki "Ya hiç ölmüyorlar da ya da çok geç ölüyorlar" sözleri salonda tartışmaya yol açtı.

Salvini, tepkiler üzerine, sözün aslının Beş Yıldız Hareketi kurucusu Beppe Grillo'ya ait olduğunu savundu.

Güvenoyu veren 2 Forza Italia senatörü partiden ihraç edildi

Hükümete güvenoyu vermeyeceğini duyuran Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki Forza Italia partisi iki fire verdi. Forza Italia Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, evet oyu kullanan senatörler, Maria Rosaria Rossi ve Andrea Causin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Renzi: Yakışıksız koltuk pazarı

Koalisyondan ayrılarak hükümet krizini doğuran İv partisi lideri Matteo Renzi, Senato'da yaptığı konuşmada daha güçlü bir hükümet gerektiğini söyledi ve Conte'nin Senato'da dışardan destek arayışlarını "yakışıksız koltuk pazarı" ifadesiyle eleştirdi.

(İHA)

Koalisyon, Hükümet, İtalya, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da 3.Conte dönemi: Hükümet Senato'dan da güvenoyu aldı - Son Dakika


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