- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm - Son Dakika

- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm

17.11.2020 20:32

- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.

- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı

İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm

ROMA - İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. Ülkede korona virüse bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 464'e yükseldi.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüsten (Covid-19) kırılıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 208 bin 458 testte 32 bin 191 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Yeni vakalarla toplam vaka sayısının 1 milyon 238 bin 72'ye ulaştığı ifade edildi. Toplam aktif vaka sayısının ise 733 bin 810'a yükseldiği belirtildi.

3 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek ölü sayısı

İtalya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle 3 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek ölü sayısının kayda geçtiği aktarıldı. 3 Nisan'da korona virüs nedeniyle 766 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede son verilerle birlikte toplam can kaybı 46 bin 464'e yükseldi. Son 24 saat içinde 120 kişi daha yoğun bakıma alınırken, ülke genelinde toplam 3 bin 612 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm
- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm
- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm
- İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı- İtalya'da son 24 saatte koronadan 731 ölüm - Son Dakika


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