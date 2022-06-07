İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi

07.06.2022 14:18
İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi

İtalya Mali Polisinin (Guardia di Finanza), Trieste Limanı'nda 4,3 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

İtalya Mali Polisinin (Guardia di Finanza), Trieste Limanı'nda 4,3 ton kokain ele geçirdiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki önemli liman kenti Trieste'de Mafya ile Mücadele Bölge Müdürlüğü ve Mali Polis ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, limanda 4,3 ton kokain ele geçirilirken, yaklaşık 2 milyon avro nakit paraya el konuldu.

Haberde, Trieste Limanı'nda ele geçirilen kokain miktarının, Avrupa'da bugüne kadar el geçirilen en yüksek miktarlardan biri olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında, Avrupa ile Kolombiya arasındaki uyuşturucu trafiğinde faaliyet gösteren 38 şüpheli hakkında gözaltı, ev hapsi gibi önleyici tedbirlere başvurulduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan seçime günler kala iddialı sözler: Gel desem gelir Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan seçime günler kala iddialı sözler: Gel desem gelir İtalyan polisinden Kolombiyalı uyuşturucu çetesine ağır darbe İtalyan polisinden Kolombiyalı uyuşturucu çetesine ağır darbe FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı FIFA Hakemleri ile Sesi Görenler Futbol Milli Takımı dostluk maçı yaptı
Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:39:52. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da 4,3 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement