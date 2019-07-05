İtalya'da 4 kaplan bakıcılarını öldürdü, sirkler tekrar ülke gündeminde
58 dakika önce
İtalya'nın güneyinde Triggiano şenrinde yer alan bir sirkte dört kaplan prova esnasında bakıcılarına saldırarak öldürdü. Perşembe günü yaşanan olay sonrası polis sirkin sahip olduğu sekiz kaplana el koyarken, ölen sirk çalışanının 61 yaşındaki Ettore Weber olduğu açıklandı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07
'nın güneyinde Triggiano şehrinde yer alan bir sirkte dört kaplan prova esnasında bakıcılarına saldırarak öldürdü.
Perşembe günü yaşanan olay sonrası polis sirkin sahip olduğu sekiz kaplana el koyarken, ölen sirk çalışanının 61 yaşındaki Ettore Weber olduğu açıklandı.
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