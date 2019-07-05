Son Dakika Haberleri: İtalya'da 4 kaplan bakıcılarını öldürdü, sirkler tekrar ülke gündeminde
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İtalya'da 4 kaplan bakıcılarını öldürdü, sirkler tekrar ülke gündeminde

58 dakika önce

İtalya'nın güneyinde Triggiano şenrinde yer alan bir sirkte dört kaplan prova esnasında bakıcılarına saldırarak öldürdü. Perşembe günü yaşanan olay sonrası polis sirkin sahip olduğu sekiz kaplana el koyarken, ölen sirk çalışanının 61 yaşındaki Ettore Weber olduğu açıklandı.

İtalya'da 4 kaplan bakıcılarını öldürdü, sirkler tekrar ülke gündeminde, System.String[]
İtalya'nın güneyinde Triggiano şehrinde yer alan bir sirkte dört kaplan prova esnasında bakıcılarına saldırarak öldürdü.

Perşembe günü yaşanan olay sonrası polis sirkin sahip olduğu sekiz kaplana el koyarken, ölen sirk çalışanının 61 yaşındaki Ettore Weber olduğu açıklandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:07 
İtalya, Polis, Dünya
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